L.ELETTORALE: RIUNIONE GRUPPO PD, MALUMORI AREA ORLANDO

31 maggio 2017- 21:25

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Nessun documento come al Senato dove 31 esponenti dell'area Orlando hanno sottoscritto un appello contro il sistema tedesco e le urne anticipate, ma anche alla Camera sono affiorati malumori nella minoranza dem durante la riunione del gruppo Pd, convocata stasera dopo l'aula. In apertura, a quanto viene riferito, il capogruppo Ettore Rosato ha fatto un resoconto delle ultime novità sulla legge elettorale con la formazione di uno schieramento consistente a favore del tedesco. Una soluzione che però non convince l'area che fa capo ad Andrea Orlando. Tra gli interventi critici quelli di Gianni Cuperlo e Enzo Lattuca.