L.ELETTORALE: ROSATO, DUE OPZIONI IN CAMPO, VEDIAMO QUALE PIù CREDIBILE

9 maggio 2017- 18:31

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Ora si vedrà chi vuol fare sul serio o chi fa solo annunci". Lo dice Ettore Rosato sulla legge elettorale. "Per noi -aggiunge il capogruppo Pd- il calendario della Camera", che prevede l'approdo in aula per il 29 maggio, "va rispettato e ci sono le condizioni per farlo"."Considerato che tutti quelli che ci hanno detto di no sul Mattarellum, non riusciti a mettersi d'accorso su una proposta alternativa, ora va trovato il modo di una fare una legge. Ci sono due opzioni in campo, vediamo quale è più credibile. Per approvare le leggi servono i numeri...", conclude Rosato.