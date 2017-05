L.ELETTORALE: ROSATO, IN AULA IL 29, SE NECESSARIO LAVOREREMO DI PIù

18 maggio 2017- 14:47

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Senza nessuna forzatura e con il massimo rispetto dei tempi di discussione della legge elettorale, credo che sia possibile andare in aula il 29 maggio". Lo dice Ettore Rosato parlando con i giornalisti alla Camera sui tempi della legge elettorale. "I tempi sono una cosa seria. Noi siamo convinti che andremo in aula a fine mese. Il 29 maggio è una data abbastanza lontana, c'è tempo per lavorare se c'è la volontà di farlo. Se poi ci si deve lavorare qualche giorno in più, magari nei giorni dedicati al riposo, penso che nessuno se ne avrà a male", aggiunge il capogruppo Pd."Del resto -osserva Rosato- il M5S ha sempre detto di volere la legge elettorale subito, Fi non è abituata ad atteggiamenti ostruzionistici. Credo che al di là della distanza sui contenuti sul metodo ci si possa incontrare, senza nessuna forzatura".