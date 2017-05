L.ELETTORALE: ROSATO, NUOVO GRUPPO PER SOSTEGNO A PROPOSTA PD è BUFALA

17 maggio 2017- 18:18

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "E' una bufala". Ettore Rosato risponde così ai cronisti sul nuovo gruppo che potrebbe costituirsi al Senato a sostegno della proposta di legge elettorale del Pd che verrà depositata stasera alla Camera. "Se anche dovesse nascere un nuovo gruppo, non c'entra niente con la legge elettorale. Non è che passa se c'è un gruppo in più, passa se i senatori la votano".