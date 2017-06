**L.ELETTORALE: ROSATO, SE SALTA ACCORDO, LEGGE è MORTA**

7 giugno 2017- 15:54

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Se saltano le quote di genere salta la legge, per noi la legge è morta". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, intervenendo all'assemblea del gruppo. "Ma questo principio vale per tutte le questioni poste. Preferenze e voto disgiunto", ha specificato.