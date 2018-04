21 aprile 2018- 16:17 L.elettorale: Rossi (Confindustria), modifica sia priorità nuovo Governo

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del governo. Spero che uno dei primi punti per il prossimo governo sia una modifica di questa legge". A dirlo all'Adnkronos è Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.