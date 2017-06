L.ELETTORALE: ROTONDI, BENE MODELLO TEDESCO MA FI DEVE CONQUISTARE VOTI

2 giugno 2017- 15:00

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Il sistema tedesco è una vittoria di Silvio Berlusconi, che conferma di essere l' unico statista in circolazione. In Forza Italia però circola troppa baldanza: non c'è legge che dia in dote i voti e serve una straordinaria mobilitazione di tutta l'area moderata e popolare". Lo afferma il segretario di Rivoluzione cristiana, Gianfranco Rotondi.