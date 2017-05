L.ELETTORALE: SALA, TROVARE ACCORDO A PRESCINDERE DA SOGLIA SBARRAMENTO

30 maggio 2017- 13:44

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Sulla legge elettorale è giunto il momento di trovare un accordo a prescindere dalla soglia di sbarramento. lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione oggi a Palazzo Marino di 'MiTo Settembre Milano'. A chi domanda in proposito, risponde: "non ho un'opinione precisa in merito, se debba essere il 3, il 5 o l'8% la soglia di sbarramento, ma è il momento di trovare un accordo".