L.ELETTORALE: SCONTRO SU AULA IL 29, MAZZIOTTI VA DA BOLDRINI

18 maggio 2017- 17:04

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Scontro in ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali sull'approdo in aula della legge elettorale il 29 maggio. M5S, Fi e centristi sono per uno slittamento al 5 giugno visto che il nuovo testo, il Rosatellum, è stato depositato ieri e va approfondito. Il Pd, con la Lega, chiede invece che si voti già oggi l'approvazione del testo base senza rinvii dell'approdo in aula il 29. Vista la spaccatura il presidente della commissione, Andrea Mazziotti, ha sospeso la riunione e sta incontrando la presidente della Camera, Laura Boldrini, per discutere la questione dei tempi. Potrebbe essere convocata una capigruppo d'urgenza per decidere se la data del 29 maggio resta confermata o meno.