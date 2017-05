L.ELETTORALE: SCONTRO SU TEMPI, ASSE PD-FI-M5S PER AULA 5 GIUGNO

31 maggio 2017- 14:53

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Scontro in ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali sui tempi dell'approdo in aula della legge elettorale. Pd, Forza Italia, 5 Stelle e Lega sono per mantenere la data del 5 giugno. Le altre forze politiche chiedono invece qualche giorno in più per i lavori in commissioni. Tra queste anche Mdp."Stasera il relatore Fiano depositerà un emendamento che di fatto riscrive la legge", si passa dal Rosatellum al tedesco, "quindi -argomenta Alfredo D'Attorre- mi sembra legittimo chiedere che si possa avere un tempo necessario per valutare il testo, eventuali subemendamenti. Per questo abbiamo chiesto di poter lavorare qualche giorno in più in commissione per andare in aula il 12 giugno". La questione è stata trasferita alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ora in corso, che appunto dovrà valutare se confermare o meno la data del 5 giugno per l'approdo in aula della legge. Se verrà confermata, l'ufficio di presidenza della Affari costituzionali, che tornerà a riunirsi dopo la capigruppo, potrebbe decidere di fissare i lavori della commissione anche nella giornata del 2 giugno e la mattina di sabato 3.