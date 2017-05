L.ELETTORALE: Sì COMMISSIONE A TESTO BASE (3)

23 maggio 2017- 15:27

(AdnKronos) - "C'è disponibilità al dialogo, vediamo su quali punti concretizzare questo dialogo -sottolinea il relatore Emanuele Fiano- Si tratta di fare un lavoro politico-parlamentare, dobbiamo dare tempo al tempo". "Era un passaggio essenziale per partire, è molto difficile fare una previsione oggi, se si arriva ad un consenso ampio sono molto contento, è sempre stato un mio auspicio", commenta il presidente della commissione, Andrea Mazziotti.Duro Danilo Toninelli, di M5S. "Un testo perfettamente disegnato contro il Movimento Cinquestelle. Noi siamo disponibili dal giorno dopo il referendum, se vanno avanti così si schianteranno, perchè senza di noi non si può approvare una legge elettorale al Senato". "Abbiamo votato a favore -spiega Giancarlo Giorgetti, della Lega- perché il nostro unico interesse è portare gli italiani alle urne il più presto possibile. Se ci fossero proposte di miglioramenti siamo assolutamente disponibili a considerarle purché non siano solo alibi per perdere ancora tempo".Pronta a confrontarsi su possibili miglioramenti al testo in base agli emendamenti che verranno presentati Forza Italia, che tuttavia ribadisce il no al testo, per i rischi di incostituzionalità dovuti, spiega Francesco Paolo Sisto, agli "effetti distorsivi" che può produrre. Infine astensione da parte di Fratelli d'Italia, "assolutamente critici" nel merito, spiega Ignazio La Russa, ma favorevoli ad accelerare un iter che può aprire la strada ad elezioni in autunno.