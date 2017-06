L.ELETTORALE: SI VOTA DA SABATO A LUNEDì, DOMENICA COMPRESA

1 giugno 2017- 16:01

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Slitta di 24 ore il termine degli emendamenti alla legge elettorale dopo che su proposta della presidente Laura Boldrini, i capigruppo hanno convenuto di posticipare l'approdo in aula del provvedimento da lunedì 5 a martedì 6 giugno. Quindi il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo Fiano, il 'tedesco italianizzato', è stato fissato alle 9 di sabato 3 giugno dall'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali. Si inizierà a votare in commissione dalle 14 e i lavori proseguiranno domenica fino a lunedì alle 17.