L.ELETTORALE: SISTO, DA BERLUSCONI INVITO AL BUONSENSO

21 giugno 2017- 17:27

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "La strada indicata dal presidente Berlusconi sulla legge elettorale è un invito al buonsenso: dopo i ballottaggi è necessario far ripartire il confronto, e non c'è motivo di abbandonare quell'impianto, ispirato al sistema tedesco, sul quale si è riusciti a costruire ampia convergenza". Lo afferma Francesco Paolo Sisto, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera. "L'ampia intesa sul sistema di voto -aggiunge- è stata una novità positiva per la nostra democrazia, farla venire meno comporterebbe una grave responsabilità che ci auguriamo nessuno voglia assumersi".