L.ELETTORALE: SISTO (FI), RIPARTIRE DA TESTO IN AULA CAMERA

19 luglio 2017- 17:13

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Per quanto concerne la legge elettorale, Forza Italia, come altri Gruppi in commissione, ritiene naturale ripartire dal testo che era arrivato in Aula alla Camera". Lo afferma il capogruppo di Fi Francesco Sisto. "Il Partito democratico, pur in tale scia di pensiero, ha manifestato oggi il bisogno di riflettere -aggiunge- e per questo il confronto è stato differito a settembre, in tempo utile per la discussione in Aula. La volontà del Pd di prendere tempo non sposta di un millimetro quello che Forza Italia ritiene un pilastro per un sistema elettorale degno del nostro Paese: un proporzionale che si fonda sul principio tanti voti-tanti seggi".