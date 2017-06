L.ELETTORALE: SISTO, NOI FERMI SU PROPORZIONALE, PD IN CRISI

29 giugno 2017- 19:10

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "La legge elettorale proporzionale è ancora quella su cui può convergere un ampio consenso in Parlamento. Per noi resta il modello di riferimento, l’unico in grado di garantire che i voti espressi dai cittadini pesino in termini di rappresentanza”. Così a Dentro i Fatti, in onda su Tgcom24, il capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali Francesco Paolo Sisto che poi, sull’ipotesi del maggioritario, ha commentato: “Il Pd non accetterà di introdurre un premio alla coalizione perché sa bene che questo darebbe al centrodestra larghissime possibilità di tornare al governo. Anche la melina e il conseguente rinvio a settembre è figlio degli psicodrammi dei dem: oggi non terrebbero alla prova dei numeri”.Quanto a Forza Italia, per il deputato azzurro “è un partito di centrodestra, intenzionato a fare alleanza con le forze della stessa area: altri scenari sono solo tentativi di disorientare i nostri elettori. Noi siamo forti della leadership di Berlusconi che non è ‘tornato’, come sostengono alcuni, ma c’è sempre stato”.