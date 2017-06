L.ELETTORALE: SISTO, RINVIO PER NON DISPERDERE LAVORO

13 giugno 2017- 17:24

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "In commissione ho chiesto e ottenuto il differimento della discussione della legge elettorale a dopo i ballottaggi, tenendo fermo il modello 'alla tedesca' e senza escludere il coinvolgimento di altri gruppi politici". Lo spiega Francesco Paolo Sisto, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera. "Il nostro impegno -aggiunge- è volto ad evitare che il prezioso lavoro svolto e la sinergia costruita vadano dispersi. La legge elettorale va scritta e bisogna farlo in modo quanto più condiviso possibile".