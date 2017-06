L.ELETTORALE: SLITTA INIZIO VOTAZIONI, VERSO ACCORDO PER RIDUZIONE COLLEGI

3 giugno 2017- 14:08

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Si va verso un accordo tra Pd, M5S, Fi e Lega per una riduzione dei collegi uninominali nella legge elettorale, per evitare che candidati vincitori non riescano poi ad essere eletti in quanto i posti spettanti alle forze politiche in base ai risultati ottenuti verrebbero assegnati prioritariamente ai listini. L'intesa, da formalizzare in un emendamento del relatore, prevederebbe una riduzione a 225 collegi alla Camera e 112 al Senato rispetto ai 303 e 150 previsti attualmente.Intanto l'inizio delle votazioni nella commissione Affari costituzionali della Camera è slittato di un'ora, dalle 14.30 alle 15.30. Un rinvio tecnico per consentire al relatore Fiano di esaminare i sub emendamenti presentati.