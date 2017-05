L.ELETTORALE: SPERANZA, COALIZIONE CON PD? NO SE C'è RENZI

17 maggio 2017- 13:19

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Non posso immaginare un'alleanza con il Pd basata su viva buona scuola, viva il Jobs act, viva la tassa sulla casa tolta anche ai miliardari. Poi, è ovvio che il nemico per me non è il Pd, il nemico è la destra lepenista ma l'elemento divisivo di questa fase è Matteo Renzi perchè le sue politiche hanno rotto il Pd e diviso il centrosinistra". Lo dice Roberto Speranza a L'Aria che Tira commentando l'offerta di Ettore Rosato di una possibile coalizione Pd-Ap-Mdp grazie al modello elettorale proposto dai dem che prevede un 50 per cento di collegi uninominali in cui sarebbe possibile presentarsi come coalizione.