L.ELETTORALE: STOP 'ROSATELLUM', DA AP 41 EMENDAMENTI

26 maggio 2017- 17:28

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Stop al testo base sulla legge elettorale adottato in commissione Affari costituzionali della Camera. Due dei 41 emendamenti presentati da Alternativa popolare puntano infatti a sostituire completamente il cosiddetto 'Rosatellum'. Il primo ripropone la proposta di legge Lupi-Misuraca, che interviene sull'Italicum prevedendo la possibilità di coalizioni, sbarramento al 3 per cento ed estensione del sistema al Senato. Il secondo propone invece l'adozione del sistema tedesco, ma con la possibilità di formare coalizioni con premio di maggioranza per chi supera il 40 per cento. Tra gli altri emendamenti presentati, riduzione del numero dei collegi uninominali dal 50 al 40 per cento; scorporo dei voti dei candidati vincenti nei collegi; abbassamento della soglia per l’accesso ai seggi, al 2 e al 3 per cento; possibilità di formare coalizioni dichiarate e omogenee a livello nazionale; aumento del numero delle pluricandidature; modifica alla scheda elettorale.