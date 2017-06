L.ELETTORALE: SVP A PD E GOVERNO, IERI VULNUS GRAVE E INTOLLERABILE

9 giugno 2017- 16:53

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Quanto accaduto ieri in aula alla Camera sulla legge elettorale, con l'approvazione dell'emendamento 1.535 in ordine ai collegi uninominali per il Trentino-Alto Adige /Südtirol, è un atto di assoluta gravità". E' quanto affermano il senatore Karl Zeller, presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, Daniel Alfreider, presidente dei deputati della SVP e delle Minoranze Linguistiche, Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano e Philipp Achammer, segretario politico della SVP, in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, al segretario del Pd Matteo Renzi, ed ai presidenti dei gruppi parlamentari del Pd, Gianluigi Zanda ed Ettore Rosato."Per noi è impossibile avvallare un percorso volto a proseguire l'esame in Commissione della legge elettorale, sulla base di quanto disposto dall'approvazione dell'emendamento 1.535. Abbiamo apprezzato e condiviso, sotto questo profilo, ciò che il presidente Rosato e il relatore di maggioranza Fiano hanno affermato in Aula e le parole pronunciate dal segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi". "Tuttavia il vulnus che si è configurato con il voto di ieri è tale e ha implicazioni così profonde per la nostra Autonomia che la prosecuzione dei lavori in base al testo votato dall´Aula troverebbe la nostra più ferma opposizione e minerebbe la base della nostra collaborazione con l'attuale maggioranza".