L.ELETTORALE: SVP A PD E GOVERNO, IERI VULNUS GRAVE E INTOLLERABILE (2)

9 giugno 2017- 16:53

(AdnKronos) - "In Commissione Affari Costituzionali e in Aula -sostengono i firmatari della lettera- abbiamo condiviso e sostenuto lealmente l'intesa raggiunta fra noi, Pd, Cinque Stelle, Forza Italia e Lega. Come tutti sappiamo e come è stato più volte affermato sia in sede di Commissione che di discussione in Aula, il testo del relatore Fiano non era soggetto ad eventuali modifiche su alcun punto della legge elettorale. Ogni forza politica che ha sostenuto l'accordo in Commissione era o avrebbe dovuto essere consapevole della esigenza di rispettare tale vincolo politico in Aula, perché questa era l'unica opportunità possibile per rispondere positivamente al richiamo del Presidente della Repubblica"."L'accordo raggiunto sul mantenimento dei collegi uninominali per il Trentino-Alto Adige /Südtirol, come previsto dalla legge elettorale vigente -proseguono Zeller, Alfreider, Kompatscher e Achammer- era un punto fermo e imprescindibile di tale intesa. La previsione dei collegi uninominali era dovuta in base a ragioni costituzionali, agli accordi internazionali ed allo Statuto di Autonomia, perché i collegi uninominali erano e restano il modello elettorale che risponde ai principi di garanzia e di tutela dei diversi gruppi linguistici, la cui piena rappresentatività è il fondamento del nostro sistema di convivenza e istituzionale".