L.ELETTORALE: SVP A PD E GOVERNO, IERI VULNUS GRAVE E INTOLLERABILE (3)

9 giugno 2017- 16:54

(AdnKronos) - "Abbiamo già avuto modo di osservare e di commentare la demagogica strumentalità degli analoghi emendamenti Fraccaro e Biancofiore il cui esito sostanziale penalizza anziché rafforzare tale rappresentatività non solo delle minoranze linguistiche ma anche del gruppo linguistico italiano nella Provincia autonoma di Bolzano e inoltre introduce l´applicazione della soglia del 20% in Regione anche per l´elezione nei colleghi uninominali, mettendo a rischio la rappresentanza delle minoranze linguistiche in Parlamento ponendosi in aperto contrasto con la Carta costituzionale"."La Corte costituzionale sia nella sentenza n.1/2014 che nella sentenza n.35/2017 nulla ha eccepito in merito all´applicazione del cd. Mattarellum nella sola Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol ritenendo quindi tale sistema conforme a Costituzione. L´applicazione del cd. Mattarellum sia per la elezione della Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica -affermano i firmatari- corrisponde anche all'obiettivo fondamentale indicato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella di rendere i sistemi elettorali di Camera e Senato uniformi"