L.ELETTORALE: TENSIONE PD, EMENDAMENTI DA AREA ORLANDO

1 giugno 2017- 13:55

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - L'area Orlando presenterà emendamenti alla legge elettorale. "Li depositeremo nelle prossime ore", spiega Andrea Giorgis, membro della commissione Affari costituzionali. Le modifiche vanno in due direzioni: la prima è quella di rendere "più sincero il rapporto eletto-elettore". Insomma, dare una maggiore possibilità di scelta andando ad incidere sul collegio uninominale e rivendendo il sistema delle pluricandidature. E poi scongiurare le larghe intese inserendo meccanismi premiali che incentivino le coalizioni. "Noi non ci rassegniamo, ci proveremo fino all'ultimo", spiegano dall'area Orlando.Anche se le possibilità di riuscita sono poche. "Noi presenteremo comunque alcuni emendamenti. Almeno -sottolineano- sarà chiaro che la scelta politica e tecnica di questa legge elettorale e delle conseguenze che potrà portare, ovvero le larghe intese, è ascrivibile ad una parte del Pd". Le divisioni sul punto sono nette e sarebbero emerse con forza nella riunione del gruppo dem ieri sera alla Camera. Una riunione, si riferisce, molto tesa. Non solo nel merito della legge elettorale ma soprattutto delle prospettive che comporta con l'abbandono del centrosinistra e il rischio di larghe intese con Forza Italia. "E non siamo stati solo noi a fare interventi critici. Anche Verini, che pure ha sostenuto Renzi al congresso, è stato duro". Battibecchi, mugugni, interruzioni. Raccontano di un diverbio con Roberto Giachetti. In più di un intervento, si spiega, si sarebbe chiesto conto di che cosa il Pd avrebbe guadagnato dal patto con Fi e M5S. "Loro hanno ottenuto il proporzionale che volevano, e noi? Non ci prendiamo in giro: avete scambiato la legge elettorale -hanno detto alcuni deputato orlandiani ai renziani- con la data delle elezioni".