**L.ELETTORALE: TENSIONE PD, ORLANDIANI PRONTI A SMARCARSI**

7 giugno 2017- 15:52

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - L'area Orlando mette le mani avanti sulla legge elettorale durante la riunione del gruppo Pd. "Le regole devono valere per tutti. Lealtà da parte nostra se i 4 contraenti rispettano i patti", il senso degli interventi degli orlandiani. Se M5S non ritira i suoi emendamenti, salta l'accordo e "per noi -si spiega- non c'è più vincolo di maggioranza Pd".