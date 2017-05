L.ELETTORALE: TESTO BASE L'11, MAZZIOTTI CHIEDE INCONTRI A PARTITI

4 maggio 2017- 14:48

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Il presidente della commissione Affari costituzionali e relatore sulla legge elettorale, Andrea Mazziotti, chiederà ai gruppi di fissare degli incontri informali per definire la proposta di ciascuna forza politica in modo da poter arrivare alla presentazione di un testo base per l'11 maggio. Lo ha riferito lo stesso Mazziotti al termine dell'ufficio di presidenza della commissione.