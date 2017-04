L.ELETTORALE: TONINELLI, A PD CHIEDIAMO RESPONSABILITà NON SOGLIE SPECIFICHE

29 aprile 2017- 13:34

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Facciamo notare che nessuno nel M5S ha parlato di soglie specifiche in merito alla legge elettorale. Dunque, niente speculazioni. Abbiamo lanciato un messaggio chiaro: chiediamo al Pd un segno di responsabilità e, dopo l’appello del Capo dello Stato, invitiamo il partito di maggioranza a venire in commissione per discutere su come ridare sovranità piena ai cittadini e al tempo stesso ragionando su eventuali correttivi di governabilità, partendo dal ‘Legalicum’". Lo afferma Danilo Toninelli, esponente del Movimento 5 stelle e membro della commissione Affari costituzionali. "Le sabbie mobili delle larghe intese e dei patti del Nazareno -aggiunge- hanno ingoiato in questi anni ogni speranza di rimettere in moto questo Paese”.