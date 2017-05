L.ELETTORALE: ZANDA, OBIETTIVO POSSIBILE POI SI DECIDERà DATA VOTO

24 maggio 2017- 08:51

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Oggi possiamo dire che si può arrivare" a una legge elettorale "seria anche in termini politici, approvata da una maggioranza più larga di quella del governo. Un obiettivo possibile. In fondo è nell’interesse di tutti i partiti e di tutto il Parlamento fare una buona legge elettorale", anche se "il punto di arrivo in questo momento non lo conosce nessuno". In ogni caso "non conviene a nessuno intestardirsi su formule rigide, perché per fare una legge alla fine sono sempre i voti del Parlamento che contano. Io sono da sempre a favore dei collegi uninominali e del maggioritario, ma il Pd da solo non ha una maggioranza e la mediazione è indispensabile". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "La data delle elezioni -aggiunge- non può essere stabilita astrattamente e si potrà cominciare a discuterne solo dopo che la legge elettorale sarà stata approvata. La legislatura finirà comunque tra qualche mese, quindi la discussione tra il prima e il dopo riguarda differenze non rilevanti".