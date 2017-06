L.ELETTORALE: ZANETTI, GRILLO DITTATORE-GARANTE

2 giugno 2017- 16:59

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Grillo impone ai suoi parlamentari di votare il testo delle legge elettorale presentato dal relatore Fiano, perché, dice, corrisponde al modello votato dagli iscritti sul sacro blog. Quindi, secondo Grillo, il popolo grillino ha consapevolmente votato a favore di una legge che trasforma in bloccati non solo i capilista, ma tutti i componenti della lista". Lo afferma Enrico Zanetti, segretario di Scelta civica."È la prova -aggiunge- che dovrebbe aprire gli occhi anche ai più ingenui di quale truffa colossale sia la famosa democrazia diretta grillina. Tutto sta nell'essere il dittatore-garante, unico che può porre le domande, e nel metterle giù nel modo adatto a farsi rispondere come si vuole che venga risposto. Uno schifo totale".