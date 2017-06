L.ELETTORALE: ZOGGIA, A GRILLO VA BENE TUTTO ORA CHE INCIUCIA

5 giugno 2017- 18:13

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - “Da quando Grillo inciucia con Renzi e Berlusconi gli va bene tutto. E non sopporta chi la pensa diversamente da Renzi. Dopo una consultazione farlocca nella quale hanno tradito prima di tutto i loro elettori, oggi continuano con le menzogne, ma la verità è che negando le preferenze si sono accomodati al banchetto del potere". Lo dichiara Davide Zoggia di Mdp. "Noi abbiamo messo nei giorni scorsi il cacciavite nelle loro contraddizioni e oggi cercano di intimidirci dal 'sacro blog'. Non ci riusciranno, sulla questione delle liste bloccate chi impedisce agli italiani 'di esprimersi democraticamente' sono loro e non noi”, conclude.