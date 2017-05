L.ELETTORALE: ZOGGIA, PRIMA 'MAI CON MDP', ORA PD PER ALLEANZA, BASTA TATTICA

17 maggio 2017- 19:02

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Ma non possiamo fare politica in modo serio ? Come si può dire una cosa ieri e l'esatto opposto oggi ? Mi riferisco, in particolare, al capogruppo Pd Ettore Rosato. Ieri diceva mai con quelli dell'Mdp, oggi spalanca porte e finestre". Lo scrive Davide Zoggia di Mdp su Facebook. "Ovviamente dice la cosa che più gli interessa e cioè che nella 'coalizione' ci deve essere anche Alfano. Io penso ancora che la politica sia una cosa seria. Abbiamo fatto nascere Art.1 Mdp perché abbiamo un'altra idea di Paese. Sul lavoro, sulla scuola, sulla lotta alle diseguaglianze. Non possiamo morire di tattica politica, magari solo perché immaginiamo una legge elettorale che vuole far nascere alleanze innaturali", conclude.