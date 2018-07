13 luglio 2018- 14:10 Leonardo: a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate (3)

(AdnKronos) - Il velivolo può essere equipaggiato con sensori ad alta tecnologia prodotti da Leonardo, come il già citato radar Osprey e una gamma di sistemi di protezione elettronica avanzata e di avionica, tra i quali i più recenti sistemi di Identificazione Friend or Foe (IFF) Mode 5. A sottolineare, poi, l’offerta nel campo dell’addestramento e del light attack, Leonardo espone a Farnborough l’M-346FA (Fighter Attack), versione basata sul collaudato aereo da addestramento M-346, in mostra nella configurazione con il radar Grifo-346 di Leonardo. In esposizione anche il T-100 con Large Area Display, velivolo proposto dall’azienda come addestratore per la competizione T-X negli Stati Uniti. Quest’area ospita anche il nuovo radar per il controllo del tiro a scansione elettronica di Leonardo, che sarà presentato ufficialmente proprio in occasione dell’Airshow. All’interno dello stand di Leonardo, i nuovi prodotti e sistemi dell’azienda sono proposti in tre principali aree tematiche, ‘Combat’, ‘ISR’ e ‘Training & Support’, mentre il fulcro centrale è dedicato alla dimostrazione di alcune delle capacità integrate di Leonardo nell’intelligence, nella cyber security e nel comando e controllo. Leonardo è partner di rifermento del Governo britannico in diversi programmi riguardanti l’integrazione di sistemi e sensori quali l’aggiornamento dei sistemi IFF Mode 5 per le Forze Armate, con consegne già in corso da parte del team Skytale, e l’“ASDOT” (Air Support to Defence Operational Training), per il quale Leonardo è stata selezionata nell’ambito del team Red Aces. Leonardo illustrerà anche la propria capacità di rispondere ai futuri requisiti di sistemi sia pilotati sia controllati a distanza in ambito Combat Air e ISR, e di come operi insieme ai propri partner industriali per predisporre soluzioni avanzate, di cui sono un esempio OCEAN2020, il MALE RPAS europeo e Clean Sky 2.