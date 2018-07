13 luglio 2018- 14:10 Leonardo: a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate (5)

(AdnKronos) - Un ruolo fondamentale nella presenza di Leonardo a Farnborough è svolto anche dalle partnership quali, ad esempio, il programma Eurofighter Typhoon, nel quale è Leonardo key player industriale e tecnologico oltre che commerciale. Leonardo è fortemente coinvolta nella produzione della cellula del Typhoon e fornisce oltre il 60% dell’avionica del velivolo in quanto leader dei consorzi responsabili del radar, della suite di protezione e del sistema a infrarossi di ricerca e inseguimento, contribuendo complessivamente al 36% del programma. Leonardo è responsabile della consegna dell’intero sistema Typhoon alla Forza Aerea del Kuwait. La società riveste, inoltre, un ruolo importante in molti dei principali programmi internazionali in corso nell’aerospazio, difesa, sicurezza e spazio. Ne è un esempio la guida di OCEAN2020, il programma di ricerca del Fondo della Difesa Europeo per le tecnologie di sorveglianza navale e la sicurezza marittima, condotto da un team composto da 42 partner di 15 Paesi europei. Ancora, il programma MALE RPAS europeo, che vedrà Leonardo a fianco di Airbus e Dassault nello sviluppo delle più avanzate tecnologie a pilotaggio remoto, contribuendo così al sostegno di competenze chiave e posti di lavoro