16 luglio 2018- 16:15 Leonardo: accordo con General Atomics, alleanza strategica per sensore Sage (2)

(AdnKronos) - Oltre al Sage, la gamma di sensori avanzati di Leonardo è perfettamente complementare al velivolo MQ-9B nelle sue configurazioni Sky Guardian e Sea Guardian. In questa prima fase, la partnership tra Leonardo e GA-ASI prevede la valutazione di altre opzioni per specifiche missioni. Queste potranno essere proposte a vari clienti, incluso il Regno Unito. L’MQ-9B è stato progettato in modo tale da soddisfare i rigorosi requisiti per la certificazione di aeronavigabilità da parte di autorità civili e militari, ciò significa che tra i futuri clienti potrebbero esserci anche organizzazioni civili. I dati forniti da un equipaggiamento elettronico di auto-protezione sono tanto importanti quanto l’equipaggiamento stesso. Quando le minacce cambiano, gli operatori devono poter aggiornare i sistemi. La competenza di Leonardo nella protezione dei velivoli permette di offrire un supporto operativo specifico (EWOS - Electronic Warfare Operational Support), aumentando così l’efficacia dei suoi prodotti e permettendo ai clienti di mantenere gli apparati aggiornati e pronti all’impiego operativo. Gli apparati di protezione elettronica di Leonardo sono flessibili e programmabili. Consentono l’uso di dati pre-esistenti, così come possono sviluppare ulteriormente i data base a disposizione con nuovi parametri. Leonardo è in grado di fornire un servizio gestito di supporto EWOS, così come di trasferire know how per permettere lo sviluppo di capacità e competenze autonome.