12 novembre 2018- 16:48 Leonardo: accordo in Liguria su progetti salvaguardia territorio (2)

(AdnKronos) - Nel dettaglio, Leonardo si impegna a mettere a disposizione degli Enti la propria esperienza per implementare specifiche soluzioni tecnologiche in diversi ambiti, quali monitoraggio del territorio, mobilità, servizi ai cittadini, sicurezza, efficienza energetica, tracciabilità delle merci, resilienza dei sistemi cyber. La società potrà, inoltre, collaborare con altri soggetti pubblici e privati, anche non presenti sul territorio regionale, nell’ottica di promuovere il territorio della Liguria come un polo di eccellenza dell’innovazione. L’attuazione delle attività incluse nel Protocollo sarà assicurata da uno Steering Committee che individuerà le linee strategiche di sviluppo del programma, per estenderlo ad altri partner privati e istituzionali e, infine, per supportare le attività di promozione e sviluppo.