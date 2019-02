22 febbraio 2019- 17:24 Leonardo: ad Australian Airshow 2019 con presenza primo piano nel paese

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Leonardo partecipa all'Australian International Airshow 2019 di Avalon vicino a Melbourne presentando il C-27J della Royal Australian Air Force, impiegato per missioni di trasporto e protezione civile, e l’AW139, punto di riferimento nel mercato degli elicotteri intermedi. Da oltre 50 anni in Australia, Leonardo ha una forte presenza nel paese con clienti governativi e civili. In linea con il piano industriale presentato lo scorso anno, Leonardo sta rafforzando e consolidando la sua presenza nel paese per cogliere opportunità in ambito sorveglianza, difesa e sicurezza. Le tecnologie e l’esperienza di Leonardo sono ideali, sottolinea il gruppo in una nota, in risposta alle sfide di sorveglianza marittima e alla domanda di sistemi senza pilota richiesti nell’area. La Royal Australian Air Force (RAAF) è il secondo maggior cliente del C-27J con dieci aerei impiegati per trasporto e protezione civile. Vero trasporto tattico militare in grado di operare abitualmente da piste d'atterraggio corte e non preparate, il C-27J offre qualità uniche che non si trovano nei velivoli della stessa classe o derivati da piattaforme commerciali: robustezza, affidabilità ed eccezionale manovrabilità. Recentemente, i C-27J della RAAF sono stati utilizzati per soccorrere le popolazioni in difficoltà del Queensland colpito da alluvioni. Leonardo offrirà il C-27J anche alla Nuova Zelanda. Con circa 150 unità di vari modelli attualmente operativi in Oceania, di cui oltre 120 solo in Australia, gli elicotteri Leonardo sono particolarmente apprezzati per il servizio medico di emergenza (EMS), il trasporto offshore e VIP. L'AW139 è il leader nel servizio EMS con oltre 25 unità operative negli stati di Victoria, Queensland e Nuovo Galles del Sud. Inoltre, come parte di NH Industries, Leonardo ha contribuito allo sviluppo, alla produzione e all’integrazione di sistemi avionici dei 46 elicotteri NH-90 ordinati dalle forze armate australiane.