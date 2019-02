22 febbraio 2019- 17:24 Leonardo: ad Australian Airshow 2019 con presenza primo piano nel paese (2)

(AdnKronos) - A dimostrazione dello spirito innovativo di Leonardo, allo show verrà esibito un mock-up della cabina del convertiplano AW609 in configurazione EMS per dimostrare al pubblico australiano le capacità rivoluzionarie di questa tecnologia. L'AW609 potrebbe migliorare notevolmente il servizio EMS in tutto il paese combinando la velocità di un aereo tradizionale e la flessibilità di un elicottero. Leonardo lavora su vari programmi australiani nel settore dell’elettronica, spaziando dalla sorveglianza navale, terrestre, marittima e aerea, con più di 50 persone dedicate al progetto SEA1442 per i sistemi di comunicazione navale di nuova generazione per la flotta di fregate della classe Anzac. Della vasta gamma di tecnologie, prodotti e sistemi per la difesa esibiti, i visitatori avranno l'opportunità di vedere il Mirach 40, un drone bersaglio riutilizzabile realizzato interamente da Leonardo e in grado di simulare un’ampia gamma di minacce aeree. Verrà anche mostrata l’offerta nel campo dei radar per la sorveglianza: Osprey, PicoSAR, Seaspray e Gabbiano Ultra-Light dimostrano le capacità di Leonardo nella progettazione, lo sviluppo e la produzione di sistemi per aerei ed elicotteri. Sarà inoltre esposto il nuovo sistema anti-sommergibile ULISSES. Leonardo, attraverso e-GEOS (una joint venture tra Telespazio e l'Agenzia Spaziale Italiana) e il suo partner locale Geospatial Intelligence Pty Limited, fornisce servizi di geo-informazione via satellite all'AMSA (Australian Maritime Safety Authority), l'ente governativo che garantisce la sicurezza della navigazione e la protezione ambientale degli oceani, nonché il coordinamento delle emergenza in mare. I dati satellitari consentono di individuare lo sversamento di petrolio in mare e le navi inquinanti, consentendo un intervento tempestivo.