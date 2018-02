LEONARDO: AL SINGAPORE AIRSHOW PUNTA SU CRESCITA IN ASIA

5 febbraio 2018- 17:51

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Leonardo partecipa al Singapore Airshow, il più grande evento del settore aerospaziale in Asia, dal 6 al 10 febbraio, puntando su espansione della presenza e crescita commerciale nella regione. Tra i leader nel settore aerospazio, difesa e sicurezza, Leonardo presenterà al mercato le sue ultime tecnologie e prodotti elicotteristici, aeronautici e avionici. Con una consolidata presenza a Singapore, Malesia, Corea del Sud, Australia, Giappone e Indonesia, Leonardo vede nell'Airshow di Singapore un'importante occasione per presentare la propria gamma di soluzioni a clienti governativi e civili. Leonardo vuole rispondere alla crescente domanda regionale nei settori della sorveglianza dei confini marittimi e terrestri, pattugliamento marittimo, controllo del traffico aereo e trasporto aereo, offrendo prodotti allo stato dell’arte. Le opportunità che scaturiscono da queste esigenze fanno dell'Asia una zona cardine per la crescita futura dell’azienda, come evidenziato anche nel piano industriale recentemente presenato da Leonardo. La presenza al Singapore Airshow testimonia quindi una visione basata sullo sviluppo di relazioni durature con i clienti attuali e futuri. Leonardo vanta una storica presenza a Singapore, anche attraverso un ufficio nel Paese. Nel 2010 la Republic of Singapore Air Force è diventato il primo cliente export dell'M-346 Advanced Jet Trainer (AJT) di Leonardo. L'Aermacchi M-346 è l'aereo da addestramento più avanzato disponibile oggi sul mercato e l'unico specificamente progettato per preparare i piloti agli aerei di ultima generazione.