LEONARDO: AL SINGAPORE AIRSHOW PUNTA SU CRESCITA IN ASIA (2)

5 febbraio 2018- 17:51

(AdnKronos) - L’ inviluppo di volo, l’elevato rapporto spinta/peso, la capacità di sviluppare alti angoli di incidenza e l’estrema manovrabilità, consentono all’M-346 di offrire condizioni di volo comparabili a quelle dei velivoli da combattimento di ultima generazione. Questo massimizza l’efficacia dell’addestramento e riduce la necessità di effettuare missioni su aerei operativi più costosi e complessi. L'M-346 è la soluzione ideale anche per i ruoli di “aggressor” e “companion trainer”. L'aereo, già ordinato dalle forze aeree di Italia, Singapore, Israele e Polonia, sarà presto disponibile nella configurazione Fighter Attack per soddisfare ulteriori requisiti operativi. Leonardo è a Singapore anche con i suoi sistemi di controllo del traffico aereo (ATC). Il contratto più recente è relativo ad un accordo multimilionario, firmato nel 2015, per migliorare la capacità di controllo del traffico aereo all'aeroporto Changi di Singapore. Sistemi ATC di Leonardo sono attivi anche in altri Paesi del Sud-Est asiatico come Thailandia, Malesia, Indonesia e Vietnam. L'eccellenza di Leonardo nel volo verticale è rappresentata da elicotteri di successo come l'AW189, l'elicottero super-medio leader del mercato e i modelli intermedi AW169 e AW139, che compongono una Famiglia gli elicotteri di nuova generazione. Oltre 450 elicotteri Leonardo di tutti i tipi sono stati ordinati fino ad oggi da parte di operatori governativi, militari e commerciali della regione. Questi elicotteri svolgono missioni navali, di pubblica utilità, di sicurezza nazionale, di ricerca e soccorso, eliambulanza, trasporto e pattugliamento. Particolarmente forte è la presenza in Malesia, Giappone, Australia, Indonesia e Corea del Sud.