LEONARDO: AL SINGAPORE AIRSHOW PUNTA SU CRESCITA IN ASIA (3)

5 febbraio 2018- 17:51

(AdnKronos) - Nell’ala fissa, l'ATR 72MP, sviluppato da Leonardo utilizzando il turboelica ATR 72-600 come piattaforma, è all'avanguardia nel pattugliamento marittimo e beneficia della rete di supporto globale di ATR, ottimizzando tutte le attività di supporto logistico connesse. L'ATR 72MP può effettuare missioni fino a 10 ore in ruoli come pattugliamento marittimo, ricerca e identificazione del naviglio di superficie, comando, controllo e comunicazione, intelligence, sorveglianza e ricognizione, ricerca e soccorso, prevenzione del narcotraffico, pirateria, contrabbando, sicurezza territoriale e monitoraggio e intervento in caso di catastrofi ambientali. Il C-27J Spartan è la risposta ad una vasta gamma di requisiti operativi nella regione Asia-Pacifico dove è già impiegato con successo dalla Royal Australian Air Force. I visitatori dell’Airshow avranno anche l'opportunità di conoscere meglio la vasta offerta di Leonardo di sensori ISR e dispositivi di protezione. Tra i prodotti presentati, il radar di sorveglianza AESA (Active Electronically Scanned Array) di seconda generazione, il radar "Osprey", che offre funzionalità ad alte prestazioni senza parti mobili. L’Osprey sarà presentato insieme al radar PicoSAR AESA, al radar M-scan Grifo-346 e una gamma di apparecchiature per la guerra elettronica di protezione e raccolta di intelligence, nonché apparecchiature IFF e Software Defined Radio (SDR).