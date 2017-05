LEONARDO: AL VIA COLLABORAZIONE CON RAPID CAPABILITY OFFICE AERONAUTICA UK

9 maggio 2017- 09:17

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Leonardo è la prima azienda a collaborare con il nuovo Rapid Capability Office dell’Aeronautica del Regno Unito. In occasione del salone Idef, che si tiene a Istanbul da oggi al 12 maggio, ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica con il Rapid Capability Office (RCO) della Royal Air Force britannica, recentemente istituito allo scopo di sviluppare e mettere in campo nuove tecnologie e capacità per soddisfare rapidamente ed efficacemente le esigenze operative dell’Aeronautica Uk.Leonardo sarà la prima azienda del settore aerospazio e difesa a collaborare con la nuova organizzazione. Nell’ambito del primo progetto congiunto, è previsto un investimento da parte sia della Raf sia di Leonardo per lo sviluppo degli Expendable Active Decoys (Ead), ovvero contromisure elettroniche di autoprotezione di nuova generazione per i caccia, a partire dal BriteCloud Ead, il sistema sviluppato da Leonardo già collaudato, che sarà testato per il futuro impiego in missioni operative. BriteCloud è un sistema di disturbo radar per caccia, compatibile con lanciatori chaff e flare standard. Garantisce protezione dai moderni e sofisticati missili a guida radar, in grado di battere le contromisure di precedente generazione tra cui i chaff. Il missile in arrivo viene attirato dal BriteCloud, deviando dal velivolo. Prodotto da Leonardo nel Regno Unito, il sistema è stato offerto ed è in corso di valutazione da parte di diversi Paesi.