LEONARDO: AL VIA COLLABORAZIONE CON RAPID CAPABILITY OFFICE AERONAUTICA UK (2)

9 maggio 2017- 09:17

(AdnKronos) - BriteCloud è una contromisura elettronica Ead di seconda generazione. Gli EAD di prima generazione, sviluppati verso la fine della Guerra fredda, utilizzavano tecniche di disturbo elementari. Al giorno d’oggi non sarebbero in grado di contrastare i missili più moderni, guidati da sofisticati radar installati a terra o sul missile stesso. BriteCloud impiega tecniche di disturbo più intelligenti ed è il primo Ead di seconda generazione ad aver dimostrato durante il collaudo di essere in grado di contrastare queste minacce così evolute.L’efficacia del sistema è stata confermata nel marzo 2016, con i lanci di test effettuati dai Tornado della Raf. La nuova collaborazione tra Leonardo e la Raf consentirà di sviluppare congiuntamente gli EAD di terza generazione, i cui dettagli sono al momento classificati. Una serie di sistemi BriteCloud è stata già acquistata dall’Aeronautica inglese allo scopo di elaborare una guida operativa (Concepts of Operations - CONOPS) per il dispositivo, un vero e proprio manuale d’uso per i piloti che utilizzeranno questa contromisura durante le operazioni.