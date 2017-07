LEONARDO: AL VIA TERZA EDIZIONE PREMIO INNOVAZIONE (2)

10 luglio 2017- 14:12

(AdnKronos) - “Leonardo è la più grande fucina di tecnologia e innovazione del Paese - sottolinea Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. - Per progredire sulla frontiera dell’innovazione abbiamo bisogno delle persone giuste, delle competenze adeguate alle sfide che ci attendono nei prossimi anni e di valorizzare i talenti delle nuove generazioni. Il Premio Innovazione Leonardo è l’occasione per avvicinare i giovani, l’impresa e il mondo accademico e trarre spunti per affrontare le sfide del futuro”.L’utilizzo di tecnologie di “Advanced Image Recognition” fornisce soluzioni innovative basate su immagini prodotte da sensori e piattaforme eterogenee che vanno dall’imaging ottico a quello infrarosso, dal LIDAR (Light Detection and Ranging, la tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser) ai radar SAR (Synthetic Aperture Radar, il sistema di telerilevamento radar a microonde). Il continuo sviluppo di queste tecnologie e degli algoritmi di analisi delle immagini, sia in tempo reale sia in termini di “change detection”, sta supportando lo sviluppo di applicazioni nei campi più diversi, dalla sicurezza (analisi degli scenari, analisi comportamentale, face recognition), al monitoraggio del territorio (Precision Farming, gestione delle crisi derivanti dal dissesto idrogeologico, sviluppo sostenibile del settore agricolo, monitoraggio della pesca e del traffico marittimo), fino alla cognitività dei sistemi autonomi (automobili a guida autonoma, droni, robot antropomorfi…).