LEONARDO: AL VIA TERZA EDIZIONE PREMIO INNOVAZIONE (3)

10 luglio 2017- 14:12

(AdnKronos) - Quanto alle tecnologie quantistiche per i sensori, la nuova frontiera delle applicazioni delle tecnologie quantistiche si sta espandendo rapidamente nei campi delle comunicazioni sicure (Quantum Cryptography), del calcolo (Quantum Computing) e della sensoristica (Quantum Radars). Proprio il campo applicativo della sensoristica è quello che più degli altri rimane inesplorato e ricco di opportunità: dall’evoluzione dei radar basata sulla “microwave quantum illumination”, potenzialmente in grado di individuare oggetti invisibili ai sistemi convenzionali (es. velivoli stealth), alla misura della gravità che sfrutta atomi ultrafreddi, la fisica quantistica offre prospettive innovative. Altro tema quello delle tecnologie e soluzioni innovative per la tutela dei beni culturali. Il nostro Paese detiene uno straordinario patrimonio culturale, che necessita di tutela e valorizzazione e la cui salvaguardia può essere implementata attraverso la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita: dalla scoperta alla mappatura, dallo studio alla conservazione, dalla fruizione del pubblico alla protezione. In questo ambito è necessario applicare e sviluppare tecnologie innovative relative alla sensoristica, all’elaborazione e archiviazione dell’informazione, fino alle soluzioni per la sicurezza dei siti e la protezione del patrimonio. Tale impegno vuole estendere il contributo di Leonardo anche alla diffusione della discipline artistiche (STEAM= STEM + Arts) mettendo la tecnologia al servizio della cultura.