LEONARDO: APA (UILM), BENE NOMINA PROFUMO, ORA RILANCIO STRATEGICO

17 maggio 2017- 13:50

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "L’avvicendamento al vertice di Leonardo con la nomina avvenuta ieri di Alessandro Profumo, la Uilm di Genova la considera un fatto positivo. L’esperienza del di Profumo maturata a più livelli soprattutto a livello internazionale rappresenta un ottimo viatico per una società come Leonardo". Ad affermarlo il segretario generale della Uilm genovese Antonio Apa. "Al di là dei toni trionfalistici del suo predecessore, il quale bontà sua ha lasciato una Finmeccanica luccicante, il nuovo ad - sottolinea Apa - invece ha la necessità urgente di rilanciare fortemente la stessa sul piano strategico. La scelta di concentrarsi, su aerospazio, difesa e satellitare apre una grande sfida che va affrontata con forte temperamento e lungimiranza per tenere il paese e Leonardo in qualche modo attaccato con i grandi trend tecnologici. Spetta a Profumo sviluppare questo indirizzo sul piano strategico condiviso con il Governo il quale deve dotarsi di una vera politica industriale". "Un consiglio, non faccia come Moretti di pensare di essere uno e trino, in Leonardo ci sono persone e competenze - evidenzia il sindacalista- che sono in grado di aiutarlo ed affiancarlo per il rilancio della stessa. Genova, nonostante la perdita di Ansaldo Energia e Ansaldo STS ha ancora una significativa presenza in Leonardo, la quale ha contribuito alla valorizzazione della holding. Per questo Genova merita l’attenzione necessaria a partire dal rilancio dell’automazione aiutando il sito a farlo diventare il centro di eccellenza della Cyber Security . Nell’auguragli buon lavoro, la attendo alla prova dei fatti".