LEONARDO: ASAHI BROADCASTING CORPORATION SCEGLIE ELICOTTERO AW169 (2)

6 febbraio 2018- 15:06

(AdnKronos) - Leonardo ha una lunga esperienza e una crescente presenza tra i media giapponesi con ordini per sette AW139 (NHK TV Kansai, Nippon TV, Chukyo TV), due AW169 e un AW109 GrandNew (Asahi Shimbun e ABC). In Giappone sono in servizio quasi 120 elicotteri Leonardo per varie missioni, tra cui eliambulanza, ricerca e soccorso, pubblica sicurezza, antincendio, protezione civile, trasporto passeggeri, riprese televisive, operazioni navali.L’elicottero leggero intermedio da 4,6/4,8 tonnellate AW169 è stato progettato per rispondere alla crescente domanda di mercato per un velivolo in grado di garantire elevate prestazioni, soddisfare gli standard di sicurezza più recenti e dotato di capacità multiruolo.Sono quasi 50 gli AW169 consegnati a clienti in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Sud America e oltre 170 gli elicotteri venduti fino ad oggi da oltre 70 clienti in quasi 30 paesi in tutto il mondo per diversi impieghi quali ordine pubblico, eliambulanza, trasporto offshore e passeggeri, utility e supporto all’editoria.