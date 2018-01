LEONARDO: ATR TRIPLICA ORDINI IN 2017 A QUOTA 113, 80 CONSEGNE

22 gennaio 2018- 12:52

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Atr archivia il 2017 all'insegna di "eccezionali risultati commerciali". Ad annunciarlo è la joint venture paritetica, costituita da Leonardo e Airbus, che lo scorso anno ha triplicato gli ordini fermi a quota 113 aeromobili, contro i 36 del 2016, con 40 opzioni, confermando la propria leadership nel settore degli aerei regionali sotto i 90 posti. Lo scorso anno Atr ha consegnato 80 velivoli, di cui 70 Atr 72-600s, 8 nuovi ATR 42-600s e 2 Atr di seconda mano, e raggiunge un book-to-bill ratio (rapporto ordini - fatturato) di 1.45. Il valore dei ricavi si attesta a 1,8 miliardi di dollari, tra le migliori performance finanziarie nei suoi 35 anni di storia. Atr si assicura così un solido portafoglio ordini che equivale a 3 anni di produzione. In 2017, il costruttore di turboprop ha venduto i suoi aerei in tutte le regioni del mondo e in particolare ha investito sui mercati in crescita. Atr ha anche sviluppato le sue capacità di supporto con l'introduzione di due nuove simulatori per l'addestramento ai quali se ne aggiungeranno presto altri due. Altro importante traguardo raggiunto lo scorso anno è stato quello di avere 300 aerei coperti dal Global Maintenance Agreement (Gma), il supporto totale completo per l'assistenza.