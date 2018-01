LEONARDO: ATR TRIPLICA ORDINI IN 2017 A QUOTA 113, 80 CONSEGNE (2)

22 gennaio 2018- 13:48

(AdnKronos) - Intanto, Atr annuncia il suo primo accordo del 2018 che vede l'ingresso in Usa della serie Atr-600, che saranno operati da Silver Airways. La compagnia introdurrà 20 Atr-600 in flotta, di cui 16 Atr 42-600s e 4 Atr 72-600s. Questo segue un'intesa da Atr e Nordic Aviation Capital (Nac) per l'acquisto di 15 Atr-600s, di cui 12 saranno e Atr 42-600s e 3 Atr 72-600s. Questi aerei, che si aggiungono ai 5 di un ordine già esistente tra Atr e Nac, saranno dati in leasing a Silver Airways, che diventa così il primo operatore di atr-600 in Usa. La consegna e la conseguente entrata in servizio del primo -600 con la livrea di Silver Airways avverrà nel prossimo mese di marzo mentre le rimanenti consegne saranno completate nel primo trimestre del 2020. L'addestramento degli equipaggi sarà effettuato nei nuovi impianti di Miami per l'Atr 600. I nuovi Atr sostituiranno la flotta dei 21 Saab 340B turboprop e consentiranno di aumentare le frequenze sulle principali rotte e di aprire nuovi servizi nelle destinazioni in Florida, Sud degli Stati Uniti e Caraibi. Al momento, ci sono 250 turboprop con un'età superiore ai 15 anni in Usa che devono essere rimpiazzati. La serie Atr-600, con una quota di mercato del 75%, con la più confortevole e moderna cabina nell'aviazione regionale e con economie imbattibili, sottolinea Atr, è il velivolo ideale per le compagnie per modernizzare le flotte. “ E' un piacere celebrare il nuovo anno annunciando un accordo che segna il ritorno di Atr negli Usa e diamo il benvenuto a Silver Airways e ci congratuliamo anche con Nac con cui celebriamo un nuovo acordo", dichiara Christian Scherer, ceo di Atr. "Ci fa piacere che i passeggeri in Usa potranno volare con moderni turboprop e provare il comfort della cabina dell'Atr". ”