Leonardo: Bentivogli, coinvolgere sindacato e lavoratori in trasformazioni (2)

(AdnKronos) - Inoltre, proseguono Bentivogli e Zanocco, il MoU sottoscritto con Fincantieri relativamente all’implementazione di Orizzonte Sistemi Navali attraverso la cessione della design authority dell’architettura di sistema del Combat Management System, consentirà di valorizzare le sinergie tra le due aziende soprattutto nella attività commerciali estere garantendo un ruolo primario ad entrambe le società nel mercato navale. Per quanto riguarda l’accordo con la cinese Comac per la progettazione e costruzione del nuovo velivolo wide body, è stata confermata la costituzione di un JV paritetica nella quale l’apporto di Leonardo avverrà attraverso l’attribuzione delle competenze tecnologiche. Pur non essendo ancora state definite nel dettaglio le modalità operative della jv, Leonardo, spiegano Bentivogli e Zanocco, sarà interessata nella prima fase da attività di progettazione ed ingegneria mentre, una volta certificato il velivolo, i siti della Divisione Aerostrutture sarebbero coinvolti nelle attività di costruzione, con quote sino al 15% del programma, garantendo produzione ed occupazione nelle aree campane e pugliesi. Profumo ha comunicato che "sono in corso confronti con Boeing per la partecipazione di Leonardo al nuovo programma B797". Per quanto riguarda Piaggio Aero, l’azienda è in attesa di comprendere quali siano le decisioni della proprietà – Mubadala - relative all’esistenza di un mercato che consenta l’avvio della fase di sviluppo del P2HH e solo una volta chiaro il quadro di riferimento Leonardo potrebbe analizzare la situazione complessiva che vede Piaggio Aero focalizzata anche su attività di manutenzione motori e produzione del velivolo P180.