31 gennaio 2019- 13:25 Leonardo: Bortoli (Atr), '2019 anno consolidamento, consegne in linea con 2018' (2)

(AdnKronos) - Nel futuro di Atr, poi non sembrano destinare a pesare le tensioni tra Italia e Francia. "Atr è un buon esempio di collaborazione e di successo tra i due Paesi. Spesso siamo avversari ma siamo anche i migliori alleati. Siamo una società privata ma abbiamo sempre avuto il supporto dei governi in giro per il mondo e sono cnvinto che continueremo ad averlo virgolette, ha detto Bortoli.Quanto allo sviluppo di nuovi prodotti, "un nuovo velivolo a 90 posti non è nell'agenda né di Leonardo né di Airbus", ha voluto precisare Bortoli interpellato sull'ipotesi di un nuovo aeromobile prospettata negli scorsi anni. "Nel piano industriale di Leonardo non c'è il 90 posti. È previsto nel piano il continuo miglioramento di prodotti. Questo è nella strategia di Leonardo e di Airbus.