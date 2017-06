LEONARDO: COLLOCA CON SUCCESSO SU EUROMERCATO BOND 600 MLN

1 giugno 2017- 18:03

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Leonardo ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 600 milioni di euro, collocate esclusivamente presso investitori istituzionali italiani e internazionali. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Il successo dell’operazione, sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all’ammontare collocato presso un’ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali, conferma, sottolinea, l’interesse del mercato per Leonardo e consentirà di ridurre ulteriormente il costo del debito.Le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 7 anni, scadenza Giugno 2024 e cedola a tasso fisso del 1,50%. Il prezzo di emissione è pari a 99,147%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo. Leonardo, in coerenza con la propria strategia finanziaria disciplinata e finalizzata al ritorno al Credit Rating Investment Grade, ha colto il momento di mercato particolarmente favorevole e utilizzerà il ricavo netto dell’emissione per rifinanziare il debito in scadenza e soddisfare esigenze di finanziamento.Il credit rating di Leonardo è Ba1 per Moody’s (outlook positivo), BB+ per Standard&Poor’s (outlook stabile) e BB+ per Fitch (outlook positivo). L’operazione è stata condotta da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Citibank, Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Barclays Bank, Bank Of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley come Other Bookrunners.